POL-E: Essen: Versammlung zum Jahrestag des Regimewechsels in Syrien beendet

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel /45127 E.-Stadtkern: Heute (7. Dezember) fand eine Versammlung anlässlich des ersten Jahrestags des Regimewechsels in Syrien statt. Die Versammlung verlief überwiegend friedlich, allerdings kam es vereinzelt zu Ordnungswidrigkeiten und Straftaten.

Um 12 Uhr begann die Versammlung an der Steile Lagerung / Rellinghauser Straße. Diese wurde zuvor von einer Privatperson angezeigt. Der Anmelder erwartete 2500 Teilnehmer. Am Versammlungsort erschienen jedoch in der Spitze etwa 10.000 Teilnehmer. Diese reisten teilweise mit Pkw, zumeist jedoch mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, sodass auch der Hauptbahnhof Essen zahlreiche an-/abreisende Teilnehmer verzeichnete. Aufgrund der erhöhten Teilnehmerzahl sperrte die Polizei angrenzende Straßen, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Folglich kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Versammlungsort. Die Polizei versuchte die Beeinträchtigungen der Bevölkerung zu minimieren und setzte dabei eine Vielzahl von Kräften sowie zwei Drohnen ein.

Die Versammlungsteilnehmer verhielten sich überwiegend friedlich. Vereinzelt kam es zu Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, z. B. durch das Abbrennen von Pyrotechnik, Autocorsos oder dem Zeigen einer verbotenen Flagge.

Der Versammlungsleiter beendete die Versammlung gegen 17:15 Uhr. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

