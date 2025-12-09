POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mann durch Stichverletzung schwer verletzt - 1. Folgemeldung - Öffentlichkeitsfahndung
Essen (ots)
45473 MH-Altstadt II:
Am 26. November wurde ein 37-jähriger Mann an der Elisabeth-Selbert-Straße durch eine Stichwaffe schwer verletzt. Seitdem ermittelt eine Mordkommission der Polizei Essen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg.
Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/mann-durch-stichverletzung-schwer-verletzt-zeugenaufruf
Die eingerichtete Mordkommission konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen identifizieren und sucht den 40-jährigen Albaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland jetzt mit Lichtbildern und Personalien.
Sowohl die Lichtbilder als auch den Namen des Mannes finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/188642
Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um den neuen Lebensgefährten der ehemaligen Partnerin des 37-jährigen Mannes handeln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand suchte der 37-Jährige am Tattag die Wohnanschrift seiner Ex-Partnerin auf. Vor Ort wurde er dann vom Tatverdächtigen angegriffen und schwer verletzt.
Sollten Sie Angaben zu dem Aufenthaltsort des Mannes machen können oder ihn in der Öffentlichkeit wiederkennen, melden Sie sich bitte umgehend bei dem polizeilichen Notruf 110. Sprechen Sie den Mann nicht an, er ist möglicherweise bewaffnet und gefährlich. /hey
