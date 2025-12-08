PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Raub in der Innenstadt gesucht

Karlsruhe (ots)

Streitigkeiten zwischen mehreren Personen endeten in der Nacht auf Sonntag in einer Gefährlichen Körperverletzung und einem Raubdelikt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei Personengruppen gegen 03:00 Uhr vor einer Bar in der Kaiserstraße zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich der Konflikt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der 8 bis 10 Männer mitgewirkt haben sollen.

Ein Zeuge sei während der Auseinandersetzung von mindestens zwei beteiligten Personen gegen eine Wand gedrückt worden, welche ihm hierbei den Geldbeutel geraubt haben sollen. Der Zeuge soll nach aktuellem Kenntnisstand ein Bekannter der anderen Personengruppe gewesen sein.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizei waren die Räuber bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten mehrere Beteiligte der Schlägerei leichte Verletzungen und wurden noch vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Der Geschädigte des Raubdeliktes blieb wohl unverletzt.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben können, sich unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:02

    POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Zwei Einbrüche in Östringen - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Am Wochenende brachen unbekannte Täter in zwei Wohnobjekte in Östringen ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangten die unbekannten Täter am Samstag offenbar zwischen 17:45 Uhr und 23:50 Uhr auf das Grundstück einer Doppelhaushälfte in der Wilhelm-Furtwängler-Straße. Dort hebelten die Einbrecher ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:13

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach mehreren Einbrüchen in Neureut gesucht

    Karlsruhe (ots) - Am Freitag brachen bislang unbekannte Täter in zwei Wohnwägen und einen Wohncontainer in Neureut ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand überstiegen die Täter offenbar zwischen 10:30 Uhr und 22:45 Uhr zunächst einen am Waldrand befindlichen Zaun in der Linkenheimer Landstraße. Auf dem dortigen Gelände hebelten ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:16

    POL-KA: (KA) Pfinztal - Einbruch in Berghausen - Polizei sucht Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Pfinztal-Berghausen einzubrechen. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter am Sonntag, vermutlich in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr, über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere des Hauses in der Steigstraße. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren