Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Raub in der Innenstadt gesucht

Karlsruhe (ots)

Streitigkeiten zwischen mehreren Personen endeten in der Nacht auf Sonntag in einer Gefährlichen Körperverletzung und einem Raubdelikt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei Personengruppen gegen 03:00 Uhr vor einer Bar in der Kaiserstraße zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich der Konflikt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der 8 bis 10 Männer mitgewirkt haben sollen.

Ein Zeuge sei während der Auseinandersetzung von mindestens zwei beteiligten Personen gegen eine Wand gedrückt worden, welche ihm hierbei den Geldbeutel geraubt haben sollen. Der Zeuge soll nach aktuellem Kenntnisstand ein Bekannter der anderen Personengruppe gewesen sein.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizei waren die Räuber bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten mehrere Beteiligte der Schlägerei leichte Verletzungen und wurden noch vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Der Geschädigte des Raubdeliktes blieb wohl unverletzt.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben können, sich unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

