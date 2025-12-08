PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Zwei Einbrüche in Östringen - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Wochenende brachen unbekannte Täter in zwei Wohnobjekte in Östringen ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangten die unbekannten Täter am Samstag offenbar zwischen 17:45 Uhr und 23:50 Uhr auf das Grundstück einer Doppelhaushälfte in der Wilhelm-Furtwängler-Straße. Dort hebelten die Einbrecher zunächst ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie anschließend die Wohnräume.

Ein weiterer Einbruch in Östringen trug sich zwischen Samstag, 09:30 Uhr und Sonntag, 17:30 Uhr zu. Nach ersten Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter ein Grundstück in der Thivierstraße über den Gartenbereich und hebelten ebenfalls ein Kellerfenster auf. Offenbar durchsuchten die unbekannten Täter im Anschluss diverse Zimmer des Wohnhauses.

Angaben zur Höhe der entstandenen Sach- und Diebstahlschäden können derzeit nicht getroffen werden.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 entgegen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

