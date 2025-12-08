Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Einbruch in Berghausen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Pfinztal-Berghausen einzubrechen.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter am Sonntag, vermutlich in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr, über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere des Hauses in der Steigstraße. Anschließend durchwühlten die Einbrecher in den Räumen sämtliche Schränke und Schubladen.

Ob die Eindringlinge bei ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Silke Gehrig, Pressestelle

