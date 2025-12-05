Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wird ein 37-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Karlsruhe (ots)

Ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 59 Jahren und 37 Jahren eskalierte offenbar am Donnerstagabend. Der 37-Jährige wurde hierbei mit mehreren Messerstichen schwer verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten die beiden Männer im Hof eines Gästehauses im Birkenweg im Ortsteil Liedolsheim aus bislang unbekannten Gründen in Streit, der in einer gefährlichen Körperverletzung mündete.

Eine Zeugin meldete der Polizei gegen 19:15 Uhr eine verletze Person mit offensichtlichen Stich- und Schnittverletzungen im Halsbereich und der Hand. Als die alarmierte Polizei mit mehreren Streifenwägen kurz darauf im Birkenweg eintrafen, wurde der Verletzte vor dem Anwesen von einer Anwohnerin bereits medizinisch erstversorgt. Der Mann wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Eine Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Der 59-jährige Tatverdächtige konnte von der Polizei im Gebäude festgestellt und im Anschluss widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Das mutmaßliche Tatmesser wurde im weiteren Verlauf aufgefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen zur Tat und den Hintergründen hat das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

