Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugen gesucht nach Einbruch in Reihenhaus

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus in Ettlingen eingebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand hebelten die Täter am Donnerstag, zwischen 16:30 Uhr und 19:05 Uhr, die Terrassentür eines Reihenhauses in der Böcklerstraße auf und verschafften sich so Zutritt in das Wohnzimmer. Offenbar dursuchten die Einbrecher diverse Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweisgeber zu dem Einbruch werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzten.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell