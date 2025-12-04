PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel-Wiesental - Zwei Polizeibeamte nach Widerstand verletzt

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Mittwochmittag leistete ein 47-jähriger Mann Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zwei Polizisten wurden hierbei verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich der Mann wohl in einer psychischen Ausnahmesituation und randalierte gegen 13:30 Uhr in seiner Wohnung in der Bahnhofstraße in Waghäusel-Wiesental.

Im Zuge der Kontaktaufnahme seitens der alarmierten Streifenbesatzungen leistete der 47-Jährige den Anweisungen zunächst keine Folge und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Die Beamten drangen daraufhin unter Hinzuziehung eines Polizeihundes in die Wohnung ein.

Der Störer leistete hiernach offenbar weiter verbalen und körperlichen Widerstand, sodass er erst unter Einsatz des Polizeihundes in Gewahrsam genommen werden konnte. Infolge eines Bisses des Polizeihundes erlitt der 47-Jährige Verletzungen am Bein. Zwei der Polizeibeamten verletzten sich im Rahmen des Widerstandes leicht.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den 47- Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. Während des von Polizeibeamten begleiteten Transportes beleidigte er die Beamten zudem mehrfach.

Er muss sich nun unter anderem wegen Widerstands, Beleidigung und Tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

