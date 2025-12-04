Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen gesucht nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte sind am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Nordweststadt eingebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand hebelten die Täter am Mittwoch, zwischen 18:30 Uhr und 20:40 Uhr, die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Wilhelm-Hausenstein-Allee auf und verschafften sich so Zutritt in den Wohnbereich. Die Einbrecher durchsuchten die Schränke und Schubladen mehrerer Zimmer. Ob sie dabei fündig wurden, wird momentan noch ermittelt.

Hinweisgeber zu dem Einbruch werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell