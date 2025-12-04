Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Trunkenheitsfahrt mit über 2 Promille - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochmittag fuhr eine 36-jährige VW-Fahrerin alkoholisiert durch die Karlsruher Nordstadt und gefährdete hierbei wohl andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 36-Jährige gegen 13:45 Uhr auf der Linkenheimer Landstraße von der B36 kommend in Fahrtrichtung Adenauerring unterwegs. Eine Zeugin beobachtete, wie die Frau Schlangenlinien fuhr und offenbar eine rote Ampel missachtete. Hierbei sei sie beinahe mit einem anfahrenden Fahrzeug kollidiert. Die VW-Fahrerin bog im weiteren Verlauf nach rechts in den Bocksdornweg ab und geriet wohl infolge ihrer Alkoholisierung in den Gegenverkehr. Aufgrund dessen musste laut Zeugenaussage ein Verkehrsteilnehmer ausweichen.

Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung traf die Beschuldigte an ihrer Wohnanschrift an. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung der 36-Jährigen. Ein anschließender Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,3 Promille.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Zeugen und insbesondere Geschädigte, die durch die Fahrweise der 36-Jährigen gefährdet wurden, sich unter 0721 944840 zu melden.

