PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 554

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der Landesstraße 554 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen vier beteiligten Fahrzeugen, bei der eine 55-jährige Frau tödlich verunglückte.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr die 55-jährige Toyota-Fahrerin mit zwei weiteren Insassen gegen 11:15 Uhr von Unteröwisheim in Richtung Ubstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie im weiteren Verlauf in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Iveco Klein-LKW.

Ein Abschleppwagen, der hinter dem Toyota fuhr prallte in der Folge ebenfalls gegen den Klein-LKW.

Ein hinter dem Iveco befindlicher Mercedes-Fahrer musste aufgrund des Unfalls nach rechts ausweichen und stieß gegen die dortige Schutzleitplanke.

Die 55-Jährige starb infolge ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit. Die Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Beifahrer des Toyota sowie der Fahrer des Abschleppwagens zogen sich nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Mercedes sowie der des Klein-LKW blieben wohl unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten ist die L 554 derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 11:16

    POL-KA: (KA) Malsch - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Am Montag sind Unbekannte in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Malsch eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:50 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür in das Wohnhaus in der Franz-Hirth-Straße ein. In der Erdgeschosswohnung durchwühlten die Täter mehrere Räume und entwendeten einen Geldbeutel samt ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 16:01

    POL-KA: (KA) Zaisenhausen/ Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

    Karlsruhe (ots) - Ein 24-jähriger BMW-Fahrer nahm am Sonntagmorgen alkoholisiert am Straßenverkehr teil und soll dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der 24-Jährige gegen 09:40 Uhr auf der Bundesstraße 293 von Bretten in Richtung Jöhlingen unterwegs. Er setzte seine Fahrt ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 15:43

    POL-KA: (KA) Karlsbad - Schwerer Verkehrsunfall in Spielberg

    Karlsruhe (ots) - Ein Pkw erfasste am Montagmittag im Ortsteil Spielberg zwei Kinder und verletzte diese schwer. Derzeitigen Erkenntnisse zufolge fuhr ein 36-Jähriger gegen 14:25 Uhr mit seinem Ford auf der Enzstraße von der Landesstraße 622 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er an der Einmündung zur Eyachstraße nach links ab und erfasste zwei auf dem Gehweg laufende Kinder. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren