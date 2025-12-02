Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 554

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der Landesstraße 554 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen vier beteiligten Fahrzeugen, bei der eine 55-jährige Frau tödlich verunglückte.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr die 55-jährige Toyota-Fahrerin mit zwei weiteren Insassen gegen 11:15 Uhr von Unteröwisheim in Richtung Ubstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie im weiteren Verlauf in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Iveco Klein-LKW.

Ein Abschleppwagen, der hinter dem Toyota fuhr prallte in der Folge ebenfalls gegen den Klein-LKW.

Ein hinter dem Iveco befindlicher Mercedes-Fahrer musste aufgrund des Unfalls nach rechts ausweichen und stieß gegen die dortige Schutzleitplanke.

Die 55-Jährige starb infolge ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallörtlichkeit. Die Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Beifahrer des Toyota sowie der Fahrer des Abschleppwagens zogen sich nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Mercedes sowie der des Klein-LKW blieben wohl unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten ist die L 554 derzeit in beide Richtungen gesperrt.

