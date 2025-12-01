Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Schwerer Verkehrsunfall in Spielberg

Karlsruhe (ots)

Ein Pkw erfasste am Montagmittag im Ortsteil Spielberg zwei Kinder und verletzte diese schwer.

Derzeitigen Erkenntnisse zufolge fuhr ein 36-Jähriger gegen 14:25 Uhr mit seinem Ford auf der Enzstraße von der Landesstraße 622 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er an der Einmündung zur Eyachstraße nach links ab und erfasste zwei auf dem Gehweg laufende Kinder. Anschließend prallte der Pkw gegen eine Mauer und blieb dort stehen.

Die beiden 4- und 8-jährigen Kinder erlitten offenbar schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungswägen transportierten die beiden in ein Krankenhaus. Der 36-Jährige blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist die K3557 derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch nicht bekannt.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell