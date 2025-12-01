PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Mehrere Einbrüche über das vergangene Wochenende - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Gleich zu drei Einbrüchen kam es am vergangenen Wochenende im Paul-Hindemith-Ring in Mingolsheim.

Unbekannte Täter überstiegen am Freitag, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr offenbar einen Zaun im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses, um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend hebelten Einbrecher mit brachialer Gewalt eine Terrassentür auf und durchwühlten in mehreren Räumen die Schubladen. Ob die Eindringlinge dabei fündig wurden, wird derzeit noch ermittelt.

In dasselbe Einfamilienhaus wurde am Samstag, zwischen 16:00 Uhr und Sonntag, 19:10 Uhr noch einmal eingebrochen. Dabei gelangten die Täter vermutlich wieder über den Zaun auf das Grundstück und hebelten in der Folge ein Küchenfenster auf, um sich Zugang in das Haus zu verschaffen. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume und öffneten Schränke sowie Schubladen. Der hierbei entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zu einen weiteren Einbruch im Paul-Hindemith-Ring kam es am Samstagabend. Die Unbekannten hebelten im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr und 22:00 Uhr ein Kellerfenster auf der Hausrückseite auf und drangen so in ein Einfamilienhaus ein. Die Eindringlinge durchwühlten in mehreren Stockwerken die Zimmer. Angaben zum Sach- und Diebstahlschaden können auch in diesem Fall noch nicht gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 entgegen.

