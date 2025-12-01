Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte in der Nacht auf Samstag einen Verkehrsunfall in Östringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 41-jähriger Hyundai-Fahrer gegen 01:20 Uhr in der Allmendstraße in Richtung Goethestraße. Hierbei kollidierte er beim Vorbeifahren seitlich mit einem geparkten Peugeot. Die eingesetzten Beamten nahmen bei der anschließenden Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei dem Beschuldigten wahr. Ein Atemalkoholtest zeigte schließlich einen Wert von rund 1,6 Promille.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell