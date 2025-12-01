PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte in der Nacht auf Samstag einen Verkehrsunfall in Östringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 41-jähriger Hyundai-Fahrer gegen 01:20 Uhr in der Allmendstraße in Richtung Goethestraße. Hierbei kollidierte er beim Vorbeifahren seitlich mit einem geparkten Peugeot. Die eingesetzten Beamten nahmen bei der anschließenden Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei dem Beschuldigten wahr. Ein Atemalkoholtest zeigte schließlich einen Wert von rund 1,6 Promille.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 14:46

    POL-KA: Geteilte Pressemitteilung des Polizeipräsidium Rheinpfalz: 13-Jähriger vermisst

    Ludwigshafen (ots) - Seit Dienstag, 25.11.2025, wird ein in Ludwigshafen wohnender 13-Jähriger vermisst. Er verließ am Morgen des 25.11.2025 zu unbekannter Uhrzeit seine Wohnanschrift in der Bayreuther Straße. Zuletzt wurde der Vermisste auch hier gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Vermisste im Bereich ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:59

    POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit

    Karlsruhe (ots) - Die Polizei Karlsruhe verzeichnet im Stadt- und Landkreis Karlsruhe derzeit vermehrt erhöhte Einbruchzahlen in Wohnungen und Häusern. Auch in den vergangenen Jahren gab es gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit vergleichbare Anstiege bei den Fallzahlen von Wohnungseinbrüchen. Bei den jüngsten Fällen zeichnen sich zeitliche Schwerpunkte in den ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:03

    POL-KA: (KA) Waldbronn - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in Busenbach. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter in der Zeit von 16:30 Uhr und 20:00 Uhr die Balkontür zu einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung in der Ettlinger Straße auf. Die Einbrecher durchsuchten in der Folge offenbar verschiedene Schränke und entwendeten diverse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren