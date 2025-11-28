Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in Busenbach.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter in der Zeit von 16:30 Uhr und 20:00 Uhr die Balkontür zu einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung in der Ettlinger Straße auf. Die Einbrecher durchsuchten in der Folge offenbar verschiedene Schränke und entwendeten diverse Schmuckstücke.

Als hierbei die Eigentümer der Wohnung zurückkehrten, ergriffen die Einbrecher die Flucht in bislang unbekannte Richtung.

Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666 5555 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Celine-Noelle Fauth, Pressestelle

