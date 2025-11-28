PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag gewaltsam Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in Busenbach.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter in der Zeit von 16:30 Uhr und 20:00 Uhr die Balkontür zu einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung in der Ettlinger Straße auf. Die Einbrecher durchsuchten in der Folge offenbar verschiedene Schränke und entwendeten diverse Schmuckstücke.

Als hierbei die Eigentümer der Wohnung zurückkehrten, ergriffen die Einbrecher die Flucht in bislang unbekannte Richtung.

Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666 5555 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Celine-Noelle Fauth, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 11:58

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen im Stadtgebiet Karlsruhe

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag in zwei Mehrparteienhäuser im Stadtgebiet Karlsruhe ein. In der Staudingerstraße verschafften sich Einbrecher in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:10 Uhr über einen Balkon gewaltsam Zugang in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen nahmen die Diebe verschiedene ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 11:57

    POL-KA: (KA) Nördl. Landkreis Karlsruhe - Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Am Donnerstag brachen bislang noch unbekannte Täter in drei Wohnhäuser im nördlichen Landkreis ein. In Bretten-Bauerbach verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 20:45 Uhr über ein Fenster auf der Rückseite des Hauses gewaltsam Zugang in das Wohnhaus in der Straße Neuwiesenäcker. Anschließend durchwühlten die Diebe ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:27

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kollision zwischen Linienbus und Kleinbus

    Karlsruhe (ots) - Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Ortsteil Stupferich ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem VW-Bus. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 41-jähriger Linienbusfahrer gegen 16:00 Uhr aus einer Haltestelle in die Werrenstraße ein und übersah dabei offenbar einen vorbeifahrenden VW eines 42-Jährigen. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge seitlich miteinander. An beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren