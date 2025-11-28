Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen im Stadtgebiet Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag in zwei Mehrparteienhäuser im Stadtgebiet Karlsruhe ein.

In der Staudingerstraße verschafften sich Einbrecher in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:10 Uhr über einen Balkon gewaltsam Zugang in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen nahmen die Diebe verschiedene Schmuckstücke sowie Bargeld an sich.

Im Zeitraum zwischen 18:10 Uhr und 20:45 Uhr gelangten bislang Unbekannte ebenfalls über eine gewaltsam geöffnete Balkontür in eine Erdgeschosswohnung in der Weinbrennerstraße. Hier entwendeten die Eindringlinge Computerspiele sowie diverse Schmuckstücke.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zu den Einbrüchen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell