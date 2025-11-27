Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Brand eines Schuppens greift auf Einfamilienhaus über

Der Brand eines Schuppens im Ortsteil Mörsch, der sich auf ein angrenzendes Gebäude ausbreitete, löste am Mittwochabend einen größeren Einsatz der Feuerwehr und der Polizei aus.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge geriet kurz vor 20:30 Uhr ein selbstgebauter Schuppen auf einem Grundstück in der Siemensstraße aus noch unbekannter Ursache in Brand. Mehrere Hausbewohner des angrenzenden Einfamilienhauses konnten das Gebäude selbständig verlassen. Ein Bewohner erlitt hierbei wohl leichte Brandverletzungen im Gesicht.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Schuppen bereits im Vollbrand. Die Flammen griffen in der Folge auf Fassadenteile und das Dach des Einfamilienhauses über. Auch ein benachbartes Firmen- und Wohngebäude erlitt aufgrund der großen Hitze mutmaßlich Schäden.

Die Feuerwehr beendete die Löscharbeiten gegen 23:30 Uhr. Zur Lokalisierung von etwaigen Glutnestern wurden Teile des Daches des Einfamilienhauses großflächig abgedeckt. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen wohl bei Bekannten und Verwandten unter.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf mehrere hunderttausend Euro beziffert. Der Polizeiposten Albtal hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

