Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Mehrere Verstöße bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Ortsteil Rheinsheim stellten die Polizeibeamten am Mittwochabend gleich mehrere Verstöße bei einem 51-jährigen Autofahrer fest.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 51-Jährige mit seinem Nissan gegen 21:30 Uhr von einem Parkstreifen in die Hauptstraße ein. Hierbei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten BMW, kollidierte mit diesem und drängte ihn offenbar an den Straßenrand an eine Baumumrandung.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich den Beamten Verdachtsmomente einer Fahruntauglichkeit des 51-Jährigen. Der mit etwa 1,2 Promille alkoholisierte Beschuldigte befand sich außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hätte nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Der mitgeführte Führerschein wies zudem mehrere Fälschungsmerkmale auf, sodass die Beamten diesen polizeilich sicherstellten. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Nissan-Fahrer in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis sein Fahrzeug bewegte und derzeit Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten geführt werden.

Der im Rahmen des Verkehrsunfalls entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 14.000 Euro.

Der 51-Jährige muss sich nun unter anderem aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verdacht der Urkundenfälschung verantworten.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell