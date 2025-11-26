PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Kollision zwischen Linienbus und Pkw

Karlsruhe (ots)

Auf der Landesstraße 555 bei Waghäusel kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden.

Nach ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei fuhr gegen 12:00 Uhr ein 27-jähriger Fahrer eines VW Tiguan auf der L 555 von Waghäusel in Richtung Kirrlach. Im Bereich der Einmündung der Haslacher Straße wollte zeitgleich ein Linienbus nach links auf die L 555 einbiegen und missachtete dabei wohl die Vorfahrt des auf der Landesstraße fahrenden Pkw. Der Pkw kollidierte in der Folge frontal mit der linken Seite des Busses.

Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich im Tiguan außer dem Fahrer noch ein 19-jähriger und ein 17-jähriger Mitfahrer. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 51-jährige Fahrer des Linienbusses sowie die Fahrgäste blieben vorläufigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Eine Mehrzahl der Fahrgäste hatte sich jedoch bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte von der Unfallstelle entfernt. Deshalb bittet die Verkehrspolizei darum, dass sich Insassen des Linienbusses, die entgegen diesen ersten Erkenntnissen Verletzungen erlitten haben, unter 0721 944840 melden.

Der VW Tiguan des 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Linienbus blieb zunächst rollfähig und konnte an einer nahegelegenen Haltestelle abgestellt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die L 555 in beide Fahrtrichtungen bis circa 13:50 Uhr voll gesperrt. Im Rahmen der anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es durch kleinere Spursperrungen bis 15:00 Uhr außerdem zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Julian Scharer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

