Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Audi entzieht sich Verkehrskontrolle und flüchtet - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nachdem der Fahrer eines Audi am Mittwochmittag die Anhaltesignale einer Streifenbesatzung missachtete, entzog sich dieser der Kontrolle und flüchtete.

Polizeibeamte registrierten gegen 13:50 Uhr in der Kapellenstraße eine Missachtung der Gurtanlegepflicht eines Pkw-Fahrers und beabsichtigten ihn daraufhin einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer beschleunigte daraufhin seinen Audi und flüchtete über die Markgrafen-, Kaiser-, Akademiestraße bis zum Kolpingplatz, wo die Beamten den Flüchtigen aus den Augen verloren.

Im Rahmen der rasanten Fahrt missachtete der bislang unbekannte Fahrer rote Ampelanlagen und fuhr zeitweise entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Der Audi wies eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf und gefährdete im Rahmen seiner Flucht gleich mehrere Verkehrsteilnehmer.

Bei dem Audi soll es sich um ein älteres, dunkelblaues Model gehandelt haben. Das unrechtmäßig angebrachte Karlsruher-Kennzeichen ist bei der Polizei seit Dezember 2024 zudem als gestohlen gemeldet.

Der Fahrer wies ein südländisches Erscheinungsbild auf, trug lockiges schwarzes Haar und war mit einem weißen Pullover bekleidet. Der ebenfalls unbekannte südländische Beifahrer hatte kurze schwarze Haare und trug einen Bart und eine Brille.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und etwaige gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter 0721 4907-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell