PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Audi entzieht sich Verkehrskontrolle und flüchtet - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nachdem der Fahrer eines Audi am Mittwochmittag die Anhaltesignale einer Streifenbesatzung missachtete, entzog sich dieser der Kontrolle und flüchtete.

Polizeibeamte registrierten gegen 13:50 Uhr in der Kapellenstraße eine Missachtung der Gurtanlegepflicht eines Pkw-Fahrers und beabsichtigten ihn daraufhin einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer beschleunigte daraufhin seinen Audi und flüchtete über die Markgrafen-, Kaiser-, Akademiestraße bis zum Kolpingplatz, wo die Beamten den Flüchtigen aus den Augen verloren.

Im Rahmen der rasanten Fahrt missachtete der bislang unbekannte Fahrer rote Ampelanlagen und fuhr zeitweise entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Der Audi wies eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit auf und gefährdete im Rahmen seiner Flucht gleich mehrere Verkehrsteilnehmer.

Bei dem Audi soll es sich um ein älteres, dunkelblaues Model gehandelt haben. Das unrechtmäßig angebrachte Karlsruher-Kennzeichen ist bei der Polizei seit Dezember 2024 zudem als gestohlen gemeldet.

Der Fahrer wies ein südländisches Erscheinungsbild auf, trug lockiges schwarzes Haar und war mit einem weißen Pullover bekleidet. Der ebenfalls unbekannte südländische Beifahrer hatte kurze schwarze Haare und trug einen Bart und eine Brille.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und etwaige gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter 0721 4907-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 08:52

    POL-KA: (KA) Philippsburg - Mehrere Verstöße bei Verkehrsunfall

    Karlsruhe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall im Ortsteil Rheinsheim stellten die Polizeibeamten am Mittwochabend gleich mehrere Verstöße bei einem 51-jährigen Autofahrer fest. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 51-Jährige mit seinem Nissan gegen 21:30 Uhr von einem Parkstreifen in die Hauptstraße ein. Hierbei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten BMW, ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 15:34

    POL-KA: (KA) Waghäusel - Kollision zwischen Linienbus und Pkw

    Karlsruhe (ots) - Auf der Landesstraße 555 bei Waghäusel kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei fuhr gegen 12:00 Uhr ein 27-jähriger Fahrer eines VW Tiguan auf der L 555 von Waghäusel in Richtung Kirrlach. Im Bereich der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:59

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Mittwoch trotz Anwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus in Knielingen ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter vermutlich in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 04:30 Uhr über die Haustür in das Einfamilienhaus in der Carl-Schurz-Straße. Während sich die Bewohner im Obergeschoss wohl im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren