Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Nördl. Landkreis Karlsruhe - Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag brachen bislang noch unbekannte Täter in drei Wohnhäuser im nördlichen Landkreis ein.

In Bretten-Bauerbach verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 20:45 Uhr über ein Fenster auf der Rückseite des Hauses gewaltsam Zugang in das Wohnhaus in der Straße Neuwiesenäcker. Anschließend durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke sowie Schubladen und entwendeten diversen Schmuck.

Ein weiterer Einbruch in Bretten ereignete sich im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr in der Max-von-Laue-Straße. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf der Gartenseite auf und nahmen auf ihrem Beutezug ebenfalls Schmuckstücke an sich.

In Waghäusel-Wiesental gelangten unbekannte Täter zwischen 17:15 Uhr und 23:00 Uhr mittels aufhebeln der Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Silcherweg. Im Inneren durchsuchten die Diebe mehrere Räume und erbeuteten Bargeld.

In allen Fällen ist die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

    Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Ortsteil Stupferich ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem VW-Bus. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 41-jähriger Linienbusfahrer gegen 16:00 Uhr aus einer Haltestelle in die Werrenstraße ein und übersah dabei offenbar einen vorbeifahrenden VW eines 42-Jährigen. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge seitlich miteinander.

    Der Brand eines Schuppens im Ortsteil Mörsch, der sich auf ein angrenzendes Gebäude ausbreitete, löste am Mittwochabend einen größeren Einsatz der Feuerwehr und der Polizei aus. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge geriet kurz vor 20:30 Uhr ein selbstgebauter Schuppen auf einem Grundstück in der Siemensstraße aus noch unbekannter Ursache in Brand.

