Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Nördl. Landkreis Karlsruhe - Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag brachen bislang noch unbekannte Täter in drei Wohnhäuser im nördlichen Landkreis ein.

In Bretten-Bauerbach verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 20:45 Uhr über ein Fenster auf der Rückseite des Hauses gewaltsam Zugang in das Wohnhaus in der Straße Neuwiesenäcker. Anschließend durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke sowie Schubladen und entwendeten diversen Schmuck.

Ein weiterer Einbruch in Bretten ereignete sich im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:15 Uhr in der Max-von-Laue-Straße. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf der Gartenseite auf und nahmen auf ihrem Beutezug ebenfalls Schmuckstücke an sich.

In Waghäusel-Wiesental gelangten unbekannte Täter zwischen 17:15 Uhr und 23:00 Uhr mittels aufhebeln der Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Silcherweg. Im Inneren durchsuchten die Diebe mehrere Räume und erbeuteten Bargeld.

In allen Fällen ist die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell