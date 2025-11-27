POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kollision zwischen Linienbus und Kleinbus
Karlsruhe (ots)
Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Ortsteil Stupferich ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem VW-Bus.
Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 41-jähriger Linienbusfahrer gegen 16:00 Uhr aus einer Haltestelle in die Werrenstraße ein und übersah dabei offenbar einen vorbeifahrenden VW eines 42-Jährigen. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge seitlich miteinander.
An beiden Fahrzeugen entstanden jeweils Sachschäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
Celine-Noelle Fauth, Pressestelle
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell