Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kollision zwischen Linienbus und Kleinbus

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Ortsteil Stupferich ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem VW-Bus.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 41-jähriger Linienbusfahrer gegen 16:00 Uhr aus einer Haltestelle in die Werrenstraße ein und übersah dabei offenbar einen vorbeifahrenden VW eines 42-Jährigen. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge seitlich miteinander.

An beiden Fahrzeugen entstanden jeweils Sachschäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Celine-Noelle Fauth, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

