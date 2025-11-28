Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit

Karlsruhe (ots)

Die Polizei Karlsruhe verzeichnet im Stadt- und Landkreis Karlsruhe derzeit vermehrt erhöhte Einbruchzahlen in Wohnungen und Häusern. Auch in den vergangenen Jahren gab es gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit vergleichbare Anstiege bei den Fallzahlen von Wohnungseinbrüchen.

Bei den jüngsten Fällen zeichnen sich zeitliche Schwerpunkte in den Nachmittags- und frühen Abendstunden ab. Offenkundig nutzen die Einbrecher den Schutz der einsetzenden Dunkelheit, um noch vor Rückkehr ihrer Bewohner in Häuser und Wohnungen einzudringen. Regelmäßig versuchen die Täter hierbei, über schwer einsehbare Gebäuderückseiten in das Innere zu gelangen.

Um dieser jahreszeitbedingten Entwicklung wirksam zu begegnen, hat das Polizeipräsidium Karlsruhe seinen Kräfteansatz zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchkriminalität zielgerichtet erhöht. Neben einer intensiven Bestreifung zu den relevanten Tageszeiten werden planmäßige, offene und verdeckte Aufklärungs- und Kontrolleinsätze durchgeführt.

Viele Einbrüche können bereits durch einfache Verhaltensregeln verhindert werden. Deshalb appelliert die Polizei gerade jetzt nochmals an die Bürgerinnen und Bürger:

- Nutzen Sie abschließbare Fenstergriffe, auch an Balkon- und Terrassentüren.

- Lassen Sie Fenster nicht gekippt. Dies zieht Täter an, gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

- Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn - eine aufmerksame Nachbarschaft ist guter Einbruchschutz.

- Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken.

- Ganz wichtig für die dunkle Jahreszeit: lassen sie ihre Wohnung / Haus nicht im dunklen zurück. Nutzen Sie vorhandene Lichtquellen um Ihre Anwesenheit vorzutäuschen. Das lenkt Täter ab wenn diese nicht erkennen können, dass gerade niemand zu Hause ist.

- Deponieren Sie Wertsachen, Schmuck, Bargeld und besonders wichtige Unterlagen am besten in einem Schließfach Ihrer Bank.

- Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück und sprechen Sie sie an.

- Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen sofort die Polizei über den Notruf 110.

Darüber hinaus bieten die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe Informationen und Vor-Ort Beratungen bei Ihnen zu Hause an, und das alles kostenlos. Bei Interesse und zur Terminabsprach, wird um Kontaktaufnahme per Telefon unter 0721/666-1234 gebeten. Sollte der Anschluss nicht besetzt sein, so hinterlassen Sie bitte Ihren Namen und eine Rückrufnummer auf dem Anrufbeantworter.

