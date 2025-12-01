Polizeipräsidium Karlsruhe

Oberhausen-Rheinhausen - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten unbekannte Täter am Samstag, zwischen 17:15 Uhr und 21:15 Uhr, offenbar über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere eines Einfamilienhauses in der Nördlichen Waldstraße in Kirrlach. Die Einbrecher durchwühlten in allen Räumlichkeiten sämtliches Mobiliar und entwendeten diversen Schmuck, Kleidung, Handtaschen sowie Goldmünzen. Die genaue Höhe des entstandenen Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Im Distelweg in Rheinhausen kam es am Samstag, zwischen 18:20 Uhr und 21:50 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier verschafften sich Einbrecher vermutlich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in die Wohnung Ob die Eindringlinge etwas entwendeten, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

