POL-KA: (KA) Zaisenhausen/ Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer nahm am Sonntagmorgen alkoholisiert am Straßenverkehr teil und soll dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der 24-Jährige gegen 09:40 Uhr auf der Bundesstraße 293 von Bretten in Richtung Jöhlingen unterwegs. Er setzte seine Fahrt nach Berghausen fort, fuhr durch den Grötzinger Tunnel und gelangte anschließend über die B10 auf die Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Basel. Hierbei geriet er mehrfach offenbar infolge seiner starken Alkoholisierung in den Gegenverkehr. Aufgrund dessen mussten wohl mehrere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte den Mann, der sich zwischenzeitlich auf der BAB 8 in Richtung Pforzheim befand, auf Höhe Karlsbad einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Im Rahmen dieser Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Beschuldigten. Ein anschließender Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,0 Promille.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgrund Straßenverkehrsgefährdung übernommen und bittet Zeugen und insbesondere Geschädigte, die dem 24-Jährigen ausweichen mussten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

