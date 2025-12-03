Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Pkw kollidiert mit Lastwagen - Polizei sucht nach Zeugen

Am frühen Montagmorgen stießen im Kreuzungsbereich der Landesstraße 556 ein Pkw und ein Lkw zusammen und verursachten einen fünfstelligen Sachschaden.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer gegen 06:00 Uhr auf der L556 von Forst kommend in Fahrtrichtung Bruchsal. An der Auffahrt der L556 auf die Bundesstraße 35 kollidierte er hier mit einem entgegenkommenden und auf die B35 abbiegenden Lkw. Sowohl der 23-jährige Pkw-, als auch der 42-jährige Lastwagen-Fahrer blieben unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist unklar, inwieweit einer der beiden Unfallbeteiligten die verkehrsregelnde Ampelanlage ignoriert haben und so einen Vorfahrtsverstoß begangen haben könnte.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07251 726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

