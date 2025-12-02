Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 42-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Unfall

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch flüchtete ein Pkw-Fahrer vor einer Polizeistreife und verursachte hierbei einen Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wollten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West gegen 01:50 Uhr einen 42-jährigen Opel-Fahrer in der Bachstraße wegen eines defekten Bremslichts kontrollieren. Der Beschuldigte missachtete offenbar die Anhaltesignale, beschleunigte seinen Pkw und fuhr in Richtung Nuitsstraße. An der dortigen Einmündung verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte daraufhin mit einem geparkten Pkw.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Opel-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, weshalb er zum Zweck einer Blutentnahme auf ein Polizeirevier gebracht wurde.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Den Beschuldigten erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

