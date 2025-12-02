PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 42-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Unfall

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch flüchtete ein Pkw-Fahrer vor einer Polizeistreife und verursachte hierbei einen Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wollten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West gegen 01:50 Uhr einen 42-jährigen Opel-Fahrer in der Bachstraße wegen eines defekten Bremslichts kontrollieren. Der Beschuldigte missachtete offenbar die Anhaltesignale, beschleunigte seinen Pkw und fuhr in Richtung Nuitsstraße. An der dortigen Einmündung verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte daraufhin mit einem geparkten Pkw.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Opel-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, weshalb er zum Zweck einer Blutentnahme auf ein Polizeirevier gebracht wurde.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Den Beschuldigten erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 13:35

    POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 554

    Karlsruhe (ots) - Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der Landesstraße 554 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen vier beteiligten Fahrzeugen, bei der eine 55-jährige Frau tödlich verunglückte. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr die 55-jährige Toyota-Fahrerin mit zwei weiteren Insassen gegen 11:15 Uhr von Unteröwisheim in Richtung Ubstadt. Aus bislang ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 11:16

    POL-KA: (KA) Malsch - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Am Montag sind Unbekannte in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Malsch eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:50 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür in das Wohnhaus in der Franz-Hirth-Straße ein. In der Erdgeschosswohnung durchwühlten die Täter mehrere Räume und entwendeten einen Geldbeutel samt ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 16:01

    POL-KA: (KA) Zaisenhausen/ Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

    Karlsruhe (ots) - Ein 24-jähriger BMW-Fahrer nahm am Sonntagmorgen alkoholisiert am Straßenverkehr teil und soll dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der 24-Jährige gegen 09:40 Uhr auf der Bundesstraße 293 von Bretten in Richtung Jöhlingen unterwegs. Er setzte seine Fahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren