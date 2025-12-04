PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 24.11.2025: "29-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Polizeibeamte nahmen am Freitag den 21.11.2025 einen 29-Jährigen deutschen Staatsangehörigen fest, nachdem er zuvor gegen 11:50 Uhr eine Betonplatte von der Außenfassade seines Balkons wohl gewaltsam abgelöst hatte. Die herabfallende Betonplatte verfehlte zwei Passanten der Kaiserstraße nur knapp.

Der 29-Jährige löste in der Vergangenheit bereits mehrfach Polizeieinsätze aus, bei denen er Gegenstände von seinem Balkon auf die Straße herabfallen ließ und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach weiteren Zeugen. Nach Aussagen einer Zeugin soll die Betonplatte mindestens eine weitere bislang unbekannte Person nur knapp verfehlt haben.

Die Polizei bittet etwaige Geschädigte oder weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

