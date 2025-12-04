Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch in ein Zweifamilienhaus in Waghäusel-Wiesental ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 21:00 Uhr vermutlich über die Gartenseite auf das Grundstück in der Frankenstraße. Um sich Zutritt in das Wohnhaus zu verschaffen, öffneten die Einbrecher in der Folge gewaltsam eine Terrassentür. Im Inneren durchsuchten die Diebe sämtliche Stockwerke und entwendeten aus einem Tresor Bargeld sowie diverse Schmuckstücke.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

