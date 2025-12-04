PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Lkw in Brand gesetzt - Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte setzten am späten Mittwochabend mutmaßlich den Vorderreifen eines im Ortsteil Mühlburg geparkten Lkw in Brand.

Gegen 23:45 Uhr meldete ein vorbeifahrender Zeuge der Polizei eine Rauchentwicklung an einem in der Wikingerstraße geparkten Lkw. Umgehend alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, noch bevor sich das Feuer vom Vorderreifen auf das restliche Fahrzeug ausbreiten konnte.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen ergaben sich Verdachtsmomente, die auf eine Brandstiftung hindeuten. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung ergab bislang keine Hinweise auf den bislang unbekannten Täter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

