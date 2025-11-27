Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schwerte (ots)

Von Dienstag (25.11.2025) um 11:00 Uhr auf Mittwochmorgen (26.11.2025) um 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein.

Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür einer Erdgeschosswohnung auf und gelangten in das Objekt.

Zeugen, die Hinwiese zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell