Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Flüchtige Radfahrerin nach Verkehrsunfall in Bork gesucht

Selm (ots)

Am Montag (26.11.2025) kam es gegen 12.35 Uhr auf der Kreisstraße/Gutenbergstraße in Selm-Bork zu einem Verkehrsunfall.

Eine 49-Jährige aus Selm befuhr den Rad- und Fußweg in Höhe der dortigen Ampelanlage. Dort habe sie vorgehabt, die Fahrbahn zu überqueren. Aus bislang ungeklärter Ursache habe sie einen Schlag einer auffahrenden anderen Fahrradfahrerin verspürt und sei zu Boden gestürzt.

Zeugen konnten beobachten, wie sich eine zweite Radfahrerin um die Verunfallte kümmerte und sich dann vom Unfallort entfernte.

Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die gesuchte Person wird folgendermaßen beschrieben:

- Weiblich - Ca. 35 Jahre alt - Schlanke Figur - Schulterlanges, "aschblondes" Haar - Cremefarbene, längere Jacke und Wollmütze - Weißes Damenrad

Leicht verletzt kam die 49-Jährige Selmerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Wer Hinweise zu der Unfallflüchtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Werne: 02389 9231 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell