Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Unna (ots)

Am Samstag (22.11.2025) in der Zeit von 19:40 Uhr bis 21:10 Uhr sind unbekannte Täter in ein Reiheneinfamilienhaus an der Hammer Straße eingedrungen. Durch aufhebeln einer Kellertür drangen der/die Täter gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten Goldschmuck.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120, unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

