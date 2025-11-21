POL-UN: Unna - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit den beiden Polizeihauptkommissaren Marco Rellermeyer und Dirk Schneck
Unna (ots)
Die beiden Polizeihauptkommissare Marco Rellermeyer und Dirk Schneck führen am kommenden Dienstag ihre Bürgersprechstunde in Unna durch.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Unnas sind herzlich willkommen, die beiden Beamten auf dem Markt zu treffen: Dienstag, den 25.11.2025 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten freuen sich auf Sie und stehen Ihnen und Ihren Sorgen, Nöten, Anregungen zur Seite!
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell