Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Bürgersprechstunde des Bezirksdienstes mit den beiden Polizeihauptkommissaren Marco Rellermeyer und Dirk Schneck

Unna (ots)

Die beiden Polizeihauptkommissare Marco Rellermeyer und Dirk Schneck führen am kommenden Dienstag ihre Bürgersprechstunde in Unna durch.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Unnas sind herzlich willkommen, die beiden Beamten auf dem Markt zu treffen: Dienstag, den 25.11.2025 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten freuen sich auf Sie und stehen Ihnen und Ihren Sorgen, Nöten, Anregungen zur Seite!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell