Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Schwerte (ots)

Die Polizei Schwerte sucht nach zwei Einbrüchen Zeugen.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag (18.11.2025) und Mittwoch (19.11.2025). In der Zeit 20.00 Uhr bis 08.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Kuhstraße eingedrungen. Durch Einschlagen eines Fensters kamen sie gewaltsam in das Objekt und entwendeten Werkzeuge.

Der zweite Einbruch war am Mittwoch (19.11.2025) zwischen 14.00 Uhr und 19.25 Uhr an der Ostberger Straße.

Dort durchwühlten unbekannte Täter mehrere Räume einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Vermutlich hatten sie sich zuvor Zutritt durch die auf Kipp stehende Balkontür verschafft.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Mögliche Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

