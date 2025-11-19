POL-UN: Werne - Deutscher nach räuberischem Diebstahl vorläufig festgenommen
Werne (ots)
Mittwochmorgen (19.11.2025) wurde ein 33-jähriger Deutscher beim Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft am Konrad-Adenauer-Platz in Werne beobachtet.
Als eine 48-jährige Zeugin aus Werne die Tat mit ansah, sprach sie den Mann an, die entwendete Ware (Kekse, Joghurts und Geflügelrollen) zu bezahlen. Dem kam er nicht nach und schlug nach der Zeugin. Sie blieb dabei unverletzt.
Mitarbeitende des Geschäfts hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Der 33-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wird der Mann noch am Mittwoch (19.11.2025) einem Haftrichter vorgeführt.
