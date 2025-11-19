Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Bombendrohung an einer Tankstelle

Schwerte (ots)

Am Dienstag (18.11.2025) gab es gegen 20.50 Uhr in einer Tankstelle an der Hörder Straße in Schwerte einen anonymen Hinweis auf eine Bombenzündung.

Um 20.55 Uhr erhielt die Polizei Unna Kenntnis von dieser Drohung, die auf eine Explosion um 21.00 Uhr schließen ließ. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr trafen daraufhin die am Einsatzort erforderlichen Maßnahmen.

Das Gebiet um das betroffene Tankstellengelände wurde abgesperrt und geräumt. Zu einer Umsetzung der angekündigten Drohung ist es nicht gekommen.

Anschließende Durchsuchungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden einer Sprengstoffvorrichtung.

Daraufhin wurden die Straßensperrungen gegen 21.30 Uhr aufgehoben.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell