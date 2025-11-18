POL-UN: Holzwickede - Täter brechen Münzautomat an einer Waschstraße auf
Holzwickede (ots)
In der Zeit von Samstag (15.11.2025), 21.00 Uhr bis Montag (17.11.2025), 06.10 Uhr haben bislang unbekannte Täter einen Münzautomaten an der Straße "Zur Alten Kolonie" in Holzwickede aufgebrochen.
Vermutlich wurde keine Tatbeute erlangt.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
