Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Einbruch in Parterrewohnung in Frömern

Fröndenberg (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag (14.11.2025) bis Sonntag (16.11.2025) in eine Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Gerstenkamp" in Fröndenberg-Frömern eingedrungen.

Zwischen 15.05 Uhr (Freitag) und 15.30 Uhr (Sonntag) konnten die Täter über Aufdrücken eines Fensters ins Innere gelangen.

Augenscheinlich wurde nichts entwendet.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell