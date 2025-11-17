Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Pkw-Brand in Mitte gesucht

Kamen (ots)

Sonntagabend (16.11.2025) kam es zwischen 20.50 Uhr und 21.00 Uhr zu einem Pkw-Brand in Kamen-Mitte.

Das Fahrzeug stand geparkt in einem Innenhof an der Straße "Am Bahnhof".

Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, nachdem sie Feuer im Bereich des Motorraums entdeckt hatten.

Der Pkw wurde sichergestellt.

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht weitere Zeugen.

Sie mögen sich bitte bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell