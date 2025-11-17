POL-UN: Kamen - Zeugen nach Pkw-Brand in Mitte gesucht
Kamen (ots)
Sonntagabend (16.11.2025) kam es zwischen 20.50 Uhr und 21.00 Uhr zu einem Pkw-Brand in Kamen-Mitte.
Das Fahrzeug stand geparkt in einem Innenhof an der Straße "Am Bahnhof".
Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, nachdem sie Feuer im Bereich des Motorraums entdeckt hatten.
Der Pkw wurde sichergestellt.
Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht weitere Zeugen.
Sie mögen sich bitte bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de melden.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell