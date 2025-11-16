POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen
Bergkamen (ots)
Am Samstagnachmittag (16.11.2025), gegen 17:00 Uhr, kam es in Bergkamen, auf der Werner Straße in Höhe der Hausnummer 185 zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Bergkamener musste sein vierrädriges Leichtkraftrad verkehrsbedingt abbremsen, dies bemerkte eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Werne zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision wurden der 23-Jährige und seine 46-jährige Beifahrerin aus Bergkamen leicht verletzt und vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden.
