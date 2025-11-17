PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Kamen (ots)

In Kamen ist in der Zeit von Freitag (14.11.2025) auf Samstag (15.11.12025) ein Zigarettenautomat an der Nordstraße gewaltsam aufgebrochen worden.

Zwischen 22.00 Uhr und 09.00 Uhr entwendeten die Täter eine unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln.

Die Polizei Kamen sucht nun nach Zeugen, die zur Überführung der oder des Täters führen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

