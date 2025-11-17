Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Kamen (ots)

In Kamen ist in der Zeit von Freitag (14.11.2025) auf Samstag (15.11.12025) ein Zigarettenautomat an der Nordstraße gewaltsam aufgebrochen worden.

Zwischen 22.00 Uhr und 09.00 Uhr entwendeten die Täter eine unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln.

Die Polizei Kamen sucht nun nach Zeugen, die zur Überführung der oder des Täters führen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell