Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Nach Unfall im Einmündungsbereich wird Geschädigter gesucht

Bergkamen (ots)

Ein 49-jähriger Bergkamener war am Samstag (15.11.2025) gegen 12.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Schulstraße in Bergkamen unterwegs. Von dort aus beabsichtigte er, nach links auf die Töddinghauser Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Pkw eines bislang Unbekannten und berührte diesen. Verletzt wurde niemand.

Der geschädigte, unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich - ohne Angaben zu seiner Beteiligung zu machen - von der Unfallörtlichkeit.

Gesucht wird nun der geschädigte Pkw. Es soll sich um einen schwarzen SUV handeln, vermutlich der Marke Mercedes.

Wer Angaben zu dem Fahrer oder Fahrerin machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de. Ebenso kann sich der gesuchte Fahrzeugführer melden!

