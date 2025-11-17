POL-UN: Bergkamen - Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissarin Petra Maschewski und Polizeihauptkommissar Markus Störtkuhl
Bergkamen (ots)
Polizeihauptkommissarin Petra Maschewski und Polizeihauptkommissar Markus Störtkuhl werden am Donnerstag, 20.11.2025 eine Bürgersprechstunde auf dem Bergkamener Wochenmarkt anbieten.
Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die Beiden dort zu finden.
Kommen Sie gerne vorbei und tauschen sich über Neuigkeiten im Bezirk aus.
