POL-UN: Unna - Einbruch in Tankstelle
Unna (ots)
Am frühen Dienstagmorgen (18.11.2025) verschafften sich gegen 02.20 Uhr Täter gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle an der Hansastraße in Unna-Massen.
Zeugenhinweise werden an die Polizei in Unna erbeten: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
