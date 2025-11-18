Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Tankstelle

Unna (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (18.11.2025) verschafften sich gegen 02.20 Uhr Täter gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle an der Hansastraße in Unna-Massen.

Zeugenhinweise werden an die Polizei in Unna erbeten: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

