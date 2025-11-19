Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Rücknahme der Fahndung nach vermisstem 45-Jährigen

Bergkamen (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, wurde eine männliche Leiche an der Halde "Großes Holz" in Bergkamen aufgefunden.

Dabei handelt es sich um den seit dem 18.09.2025 vermissten 45-jährigen Mann aus Bergkamen.

Hinweise auf eine Straftat zum Nachteil des Mannes liegen nicht vor.

Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.

Medienanfragen beantwortet die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Maribel Andersson unter 0231 - 92626123.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell