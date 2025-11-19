PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg/Unna - Bilanz eines Kontrolleinsatzes

Fröndenberg (ots)

Im Rahmen der im November gestarteten europaweiten Roadpol-Kontrollaktion "Truck and Bus" hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna am Dienstag (18.11.2025) von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr auf der B233 in Fröndenberg/Unna, am Ausbauende in beide Fahrtrichtungen insgesamt 46 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei wurden folgende Verstöße festgestellt und geahndet:

   - 10x Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen das Fahrpersonalgesetz, 
     d.h. Lenk- und Ruhezeiten wurden nicht eingehalten (nach 4,5 
     Stunden MUSS eine 45-minütige Pause erfolgen)
   - 4x Strafanzeigen wegen manipulierter Abgasanlagen
   - 5x Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil die Ladung nicht 
     ausreichend gesichert war
   - 2x Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Überladung
   - 1x Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen das 
     Güterkraftverkehrsgesetz (ohne CEMT-Lizenz)
   - 1x Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Geschwindigkeit
   - 1x Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Arbeitszeitgesetz, d.h. die
     werktägliche Arbeitszeit des Arbeitnehmers war überschritten 
     (nach 6 Stunden MUSS eine 30-minütige Pause erfolgen)
   - 7x Sicherheitsleistung, d.h. die betroffenen Fahrzeugführer 
     mussten diese Leistung bezahlen, weil sie keinen festen 
     Wohnsitz/Aufenthalt in Deutschland und somit keine 
     Erreichbarkeit nachweisen konnten

Besondere Vorkommnisse: Zwei Klein-Lkw fielen mit manipulierten Motorsteuergeräten auf, die eine technisch einwandfreie AdBlue-Anlage simulierten. Ein Fahrer konnte durch seine Spontanäußerung direkt überführt werden: "Sie kontrollieren AdBlue? Oh, oh!"

Ein weiterer Klein-Lkw (3,5t) war mit einer Mercedes G-Klasse beladen. Das tatsächliche Gewicht lag bei 5t. Wiegeergebnis: 42 %-Überladung.

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr wird die Kreispolizeibehörde Unna auch zukünftig derartige Einsätze durchführen und Verstöße konsequent ahnden.

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

