Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg/Unna - Bilanz eines Kontrolleinsatzes

Fröndenberg (ots)

Im Rahmen der im November gestarteten europaweiten Roadpol-Kontrollaktion "Truck and Bus" hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna am Dienstag (18.11.2025) von 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr auf der B233 in Fröndenberg/Unna, am Ausbauende in beide Fahrtrichtungen insgesamt 46 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei wurden folgende Verstöße festgestellt und geahndet:

- 10x Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen das Fahrpersonalgesetz, d.h. Lenk- und Ruhezeiten wurden nicht eingehalten (nach 4,5 Stunden MUSS eine 45-minütige Pause erfolgen) - 4x Strafanzeigen wegen manipulierter Abgasanlagen - 5x Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil die Ladung nicht ausreichend gesichert war - 2x Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Überladung - 1x Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen das Güterkraftverkehrsgesetz (ohne CEMT-Lizenz) - 1x Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Geschwindigkeit - 1x Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Arbeitszeitgesetz, d.h. die werktägliche Arbeitszeit des Arbeitnehmers war überschritten (nach 6 Stunden MUSS eine 30-minütige Pause erfolgen) - 7x Sicherheitsleistung, d.h. die betroffenen Fahrzeugführer mussten diese Leistung bezahlen, weil sie keinen festen Wohnsitz/Aufenthalt in Deutschland und somit keine Erreichbarkeit nachweisen konnten

Besondere Vorkommnisse: Zwei Klein-Lkw fielen mit manipulierten Motorsteuergeräten auf, die eine technisch einwandfreie AdBlue-Anlage simulierten. Ein Fahrer konnte durch seine Spontanäußerung direkt überführt werden: "Sie kontrollieren AdBlue? Oh, oh!"

Ein weiterer Klein-Lkw (3,5t) war mit einer Mercedes G-Klasse beladen. Das tatsächliche Gewicht lag bei 5t. Wiegeergebnis: 42 %-Überladung.

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr wird die Kreispolizeibehörde Unna auch zukünftig derartige Einsätze durchführen und Verstöße konsequent ahnden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell