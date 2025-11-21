Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Werne (ots)

Am Donnerstagabend (20.11.2025) ereignete sich gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Kamener Straße in Werne.

Ein 32-Jähriger aus Hamm befuhr die Kamener Straße in Richtung Bergkamen. Dabei fuhr er dem vor ihm fahrenden Pkw eines 31-Jährigen aus Bönen auf. Er schob den Pkw auf zwei weitere vor ihm fahrende Pkw einer 58-jährigen Kamenerin und eines 28-Jährigen aus Werne, auf.

Drei Personen erlitten leichte Verletzungen - der 31-Jährige Bönener wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstanden Sachschäden an allen beteiligten Fahrzeugen, die allesamt nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden.

Zur Reinigung der Fahrbahn (wegen ausgelaufener Flüssigkeiten) und zur Unfallaufnahme war die Kamener Straße/Südring bis 21.45 Uhr gesperrt.

