PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Werne (ots)

Am Donnerstagabend (20.11.2025) ereignete sich gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Kamener Straße in Werne.

Ein 32-Jähriger aus Hamm befuhr die Kamener Straße in Richtung Bergkamen. Dabei fuhr er dem vor ihm fahrenden Pkw eines 31-Jährigen aus Bönen auf. Er schob den Pkw auf zwei weitere vor ihm fahrende Pkw einer 58-jährigen Kamenerin und eines 28-Jährigen aus Werne, auf.

Drei Personen erlitten leichte Verletzungen - der 31-Jährige Bönener wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstanden Sachschäden an allen beteiligten Fahrzeugen, die allesamt nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden.

Zur Reinigung der Fahrbahn (wegen ausgelaufener Flüssigkeiten) und zur Unfallaufnahme war die Kamener Straße/Südring bis 21.45 Uhr gesperrt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:25

    POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

    Schwerte (ots) - Die Polizei Schwerte sucht nach zwei Einbrüchen Zeugen. Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag (18.11.2025) und Mittwoch (19.11.2025). In der Zeit 20.00 Uhr bis 08.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Kuhstraße eingedrungen. Durch Einschlagen eines Fensters kamen sie gewaltsam in das Objekt und entwendeten Werkzeuge. Der zweite Einbruch war am Mittwoch (19.11.2025) ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 15:37

    POL-UN: Werne - Deutscher nach räuberischem Diebstahl vorläufig festgenommen

    Werne (ots) - Mittwochmorgen (19.11.2025) wurde ein 33-jähriger Deutscher beim Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft am Konrad-Adenauer-Platz in Werne beobachtet. Als eine 48-jährige Zeugin aus Werne die Tat mit ansah, sprach sie den Mann an, die entwendete Ware (Kekse, Joghurts und Geflügelrollen) zu bezahlen. Dem kam er nicht nach und schlug nach der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren