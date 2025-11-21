PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Schwerte (ots)

Im Schwerter Stadtgebiet sind zwischen Mittwoch (19.11.2025) und Donnerstag (20.11.2025) zwei Einbrüche passiert.

An der Ostberger Straße sind zwischen 11.20 Uhr am Mittwoch und 09.45 Uhr am Donnerstag bislang unbekannte Täter über einen Balkon in das erste Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in eine Wohnung gelangt. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer.

Ein zweiter Einbruch ereignete sich am Donnerstag (20.11.2025) zwischen 18.15 Uhr und 21.00 Uhr an der Straße "Heinkessiepen" in Ergste.

Unbekannte Täter verschafften sich über Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Einfamilienhaus.

Mögliche Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren