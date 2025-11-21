Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Schwerte (ots)

Im Schwerter Stadtgebiet sind zwischen Mittwoch (19.11.2025) und Donnerstag (20.11.2025) zwei Einbrüche passiert.

An der Ostberger Straße sind zwischen 11.20 Uhr am Mittwoch und 09.45 Uhr am Donnerstag bislang unbekannte Täter über einen Balkon in das erste Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in eine Wohnung gelangt. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer.

Ein zweiter Einbruch ereignete sich am Donnerstag (20.11.2025) zwischen 18.15 Uhr und 21.00 Uhr an der Straße "Heinkessiepen" in Ergste.

Unbekannte Täter verschafften sich über Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Einfamilienhaus.

Mögliche Zeugen der Einbrüche werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell