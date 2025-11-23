Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Einbruch gesucht

Schwerte (ots)

Am Samstag (22.11.2025) in der Zeit von 09 Uhr bis 21 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Terassentür eines Zweifamilienhauses an der Regenbogenstraße Zutritt in die Erdgeschosswohnung. In der Wohnung durchsuchten der/die Täter die Räumlichkeiten, hier entwendeten sie einen Möbeltresor.

Mögliche Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell